Экс-глава МИД Австрии рассказала о переезде в свой новый дом в Рязанской области

Карин Кнайсль живет там с кошками, собаками, курами и утками.

Экс-глава МИД Австрии рассказала о переезде в свой новый дом в Рязанской области. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили РИА Новости.

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками. Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме», — сказала Карин Кнайсль во время четвертого Евразийского женского форума.

Она добавила, что рядом с ее деревней есть продуктовый магазин и автобусная остановка. Дипломат отметила, что в ее деревне живут приятные люди.

Издание добавило, что в 2023 году Кнайсль сообщала, что проживает в деревне Патрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.