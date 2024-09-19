Бастрыкин взял на контроль инцидент с нарушением прав жителей Рязанской области

Следком начал проверку.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с нарушением прав жителей Рязанской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Отмечается, что в соцсетях опубликовано видеообращение жителей поселка Ходынинские дворики о незаконном, по их мнению, строительстве на земельных участках, предназначенных для социальных объектов и расположенных в непосредственной близости к жилой застройке, промышленных складов.

Следком начал проверку.

Глава ведомства поручил доложить ему о результатах.