Бастрыкин взял на контроль инцидент с нарушением прав жителей Рязанской области
Следком начал проверку.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с нарушением прав жителей Рязанской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Отмечается, что в соцсетях опубликовано видеообращение жителей поселка Ходынинские дворики о незаконном, по их мнению, строительстве на земельных участках, предназначенных для социальных объектов и расположенных в непосредственной близости к жилой застройке, промышленных складов.
Следком начал проверку.
Глава ведомства поручил доложить ему о результатах.