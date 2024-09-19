Актера Константина Хабенского экстренно госпитализировали в Москве

Отмечается, что врачи диагностировали у артиста гипертонию с преимущественным поражением сердца.

Актера Константина Хабенского экстренно госпитализировали в Москве. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что врачи диагностировали у артиста гипертонию с преимущественным поражением сердца.

Ближайший концерт Хабенского запланирован на 26 сентября в Самаре. Выступление пока не отменили.

По данным SHOT, Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации. Актер заявил, что с ним все в порядке.