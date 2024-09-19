А что в кино? «Субстанция», «Хеллбой: проклятье горбуна» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Хеллбой: Проклятие Горбуна» — экшен-хоррор, основанный на комиксах издательства Dark Horse Comics. Роли в фильме играют Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и другие.

«Субстанция» — боди-хоррор с Деми Мур, Маргарет Куолли и Деннисом Куэйдом в главных ролях, дебютный фильм ужасов режиссера и сценаристки Корали Фарже. Картина вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2024 году, где получила приз за сценарий.

«Чума» — драма якутского режиссера Дмитрия Давыдова, получившая награды международных кинофестивалей.

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