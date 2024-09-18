Журавля из Окского заповедника перевезут в поместье Деда Мороза в Великом Устюге

Молодой японский журавль по имени Хачинохе переехал в Вологодскую область из Окского заповедника по программе «Сохранение журавлей Евразии».

Журавля из Окского заповедника перевезут в поместье Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом сообщается на странице зоосада «Вконтакте».

Молодой японский журавль по имени Хачинохе переехал в Вологодскую область из Окского заповедника по программе «Сохранение журавлей Евразии».

«Самец, которому чуть больше года, хорошо перенес переезд и с первых минут в зоосаде начал изучать новый вольер и знакомиться с новыми соседями. Сейчас он находится под наблюдением опытных специалистов. В зоосаде Деда Мороза уже много лет живут две самки японских журавлей. Именно к одной из них и приехал молодой жених из Окского заповедника для увеличения популяции», — отметили в сообщении.

Справка:

Японский журавль отличается от других внушительными размерами (размах крыльев составляет почти 2,5 метра). Он занесен в международную и российскую Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.