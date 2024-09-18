Жительница Сасова вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс — 2024»

Финал состоится 23 октября в Москве. За главный приз будут бороться 35 участниц.

Жительница Сасова вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс — 2024». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Финал состоится 23 октября в Москве. За главный приз будут бороться 35 участниц.

Алена Качкова поделилась, что в полуфинале участвовали 75 человек. Все были разделены на четыре группы: «Королевы неба», «Королевы деловой авиации», «Будущее авиации» и «Звезды авиации».

«С каждой девушкой провели собеседование, на котором нужно было рассказать о себе и ответить на профессиональные вопросы. Далее нас ждет онлайн-голосование на звание „Мисс зрительских симпатий“ и на самом финале нужно будет показать творческий номер, а также будет дефиле», — отметила Качкова.

Напомним, ранее она участвовала в полуфинале конкурса.