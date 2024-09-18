Здание на улице Соборной выставили на продажу за 105 миллионов рублей
В доме расположены офис местной УК, кабинет психолога, стоматология и коллегия адвокатов.
Здание на Соборной № 12 выставили на продажу. На «Авито» три этажа оценивают в 105 миллионов рублей.
Продавец указал, что административное здание площадью 990 квадратных метров расположено в исторической части города.
«Прямая продажа. Оптимальный срок окупаемости», — написали в объявлении.
В доме расположены офис местной УК, кабинет психолога, стоматология и коллегия адвокатов.
Фото: Avito