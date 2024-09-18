Зампреды рязанского правительства представят отчет о своей работе

Первым выступит вице-губернатор Артем Бранов.

Зампреды рязанского правительства представят отчет о своей работе. Об этом пишет ИД «Пресса».

В регионе стартует серия публичных отчетов. Первым выступит вице-губернатор Артем Бранов. Павел Малков поручил провести трансляцию выступления в социальных сетях.

«Доклады организуются не для галочки. Это важная часть диалога с жителями региона. Главам муниципальных образований тоже нужно будет готовиться. Такой формат позволяет вовремя определить проблемные точки, конкретизировать запросы людей каждого муниципалитета, узнать, что их волнует», — отметил губернатор на заседании правительства.

Итоги выступлений представят на обсуждение и станут основой для дополнительных поручений.