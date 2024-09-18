За лето в травматологический центр БСМП обратились около девяти тысяч рязанцев
В сутки за помощью обращались почти 1300 человек.
За лето в травматологический центр БСМП обратились около девяти тысяч рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба больницы.
Отмечается, что по сравнению с летом 2023 года, число пациентов выросло на 686 человек.
В сутки за помощью обращались почти 1300 человек.
Самый большой поток пациентов был в первые два месяца лета. Самые частые травмы: переломы, травмы при ДТП, раны.
Фото: БСМП