За лето в травматологический центр БСМП обратились около девяти тысяч рязанцев

В сутки за помощью обращались почти 1300 человек.

За лето в травматологический центр БСМП обратились около девяти тысяч рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба больницы.

Отмечается, что по сравнению с летом 2023 года, число пациентов выросло на 686 человек.

В сутки за помощью обращались почти 1300 человек.

Самый большой поток пациентов был в первые два месяца лета. Самые частые травмы: переломы, травмы при ДТП, раны.

Фото: БСМП