В Рязани реконструкцию Дворца культуры и искусства завершили на 80 процентов

В настоящее время завершается внутренняя отделка помещений и благоустройство территории — осталось уложить тротуарную плитку.

В Рязани реконструкцию Дворца культуры и искусства завершили на 80 процентов. Работы ведутся с опережением графика. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в соцсетях.

По его словам, рабочие выполнили ремонт стен, крыши. В настоящее время завершается внутренняя отделка помещений и благоустройство территории — осталось уложить тротуарную плитку.

Как отметил Никитин, в ноябре во Дворце уже начнутся репетиции оркестров, ансамблей и студий. К новому году, по его словам, ожидается открытие действовавших секций для детей и взрослых.

«Как мы и планировали, несколько помещений и репетиционных залов Дворца будут выделены для занятий студентов очной формы обучения Рязанского филиала МГИК — для будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников и руководителей хореографических коллективов», — заключил Никитин.

Напомним, на оборудование концертного зала рязанского дворца культуры и искусств выделили 82,6 миллиона рублей.