В Рязани прооперировали женщину с редкой патологией

Отмечается, что сначала женщину беспокоили головные боли, а спустя две недели стало беспокоить двоение в глазах и отек левого глаза.

В Рязани прооперировали женщину с редкой патологией. Об этом сообщает пресс-служба рязанской областной клинической больницы.

Отмечается, что сначала женщину беспокоили головные боли, а спустя две недели стало беспокоить двоение в глазах и отек левого глаза.

Во время обследования у рязанки обнаружили редкую патологию — каротидно-кавернозное соустье. Ей экстренно провели операцию, чтобы стабилизировать состояние.

В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Женщина переведена на долечивание, а профильное отделение нашей больницы.