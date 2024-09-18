В Рязани полицейские поймали 32-летнего наркозакладчика

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские поймали наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что наряд ППС на улице Шпалозавод увидел подозрительного мужчину, который копался в кустах. При виде служебного автомобиля неизвестный попытался скрыться.

Полицейские задержали 32-летний жителя Михайловского района.

На место прибыли сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области. При досмотре в рюкзаке и одежде задержанного оперативники обнаружили свертки с синтетическими наркотиками.

Возбуждено уголовное дело.