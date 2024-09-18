В Рязани фиксируют всплеск жалоб на сервис «Электронный дневник»

Рязанцы заявляют о невозможности войти в свой профиль.

В Рязани фиксируют всплеск жалоб на сервис «Электронный дневник». Вопрос подняли на заседании регионального правительства.

Рязанцы заявляют о невозможности войти в свой профиль. Глава регионального минцифры Максим Соников объяснил это тем, что пользователи забывают свои идентификационные данные, нужные для авторизации. Он добавил, что система с более чем 200 тысячами аккаунтов работает всегда с некоторыми нарушениями, но пока ничего экстраординарного не произошло.

«Если не хватает инфраструктуры, если что-то там сбоит, надо принимать меры, потому что это не просто важная система, это система, которая встроена в ежедневную жизнь огромного количества жителей нашей области. Она должна хорошо и надежно работать», — заявил губернатор Павел Малков.