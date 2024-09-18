В России заработала система сертификации вегетарианской продукции

Новый сертификат покажет, что товар соответствует требованиям и принципам вегетарианства.

В России заработала система сертификации вегетарианской продукции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что проверенная продукция обозначат специальным знаком — зеленая буква «Р» с листком в зеленом пятиугольнике.

В ведомстве сообщили, что впоследствии знак может быть изменен в результате маркетинговых исследований.

Новый сертификат покажет, что товар соответствует требованиям и принципам вегетарианства.