В России разработали сервис оплаты товаров 18+ без предъявления паспорта

Подтверждение возраста будет производиться по биометрическим данным.

В России разработали сервис оплаты товаров 18+ без предъявления паспорта. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РБК .

Сбербанк вместе с Единой биометрической системой планирует запустить оплату соответствующей категории по биометрии клиента.

По информации издания, сервис будет реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и будет доступен клиентам любых банков.

«Мы проектируем совместные сервисы с ЕБС по замене паспорта. Это такие сервисы, как оплата с проверкой возраста для специальных товаров с маркировкой 18+", — сказал директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев.

Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе проработки архитектуры, которую в дальнейшем потребуется согласовать с регуляторами.