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В России разработали рекомендации по защите детей от опасных покупок онлайн
Главной целью является помощь ребенку с поиском безопасных и здоровых способов справляться с трудностями и выражать свои чувства, чтобы не возникало потребности в опасных покупках

Минпросвещения России подготовило рекомендации по защите детей и подростков от опасных покупок онлайн. Об этом в среду, 18 сентября, сообщило ТАСС.

Отмечается, что иногда дети заказывают предметы «для самоповреждения». Также они покупают товары, которые могут влиять на психоэмоциональную сферу и вызвать измененное состояние сознания. «Поэтому важно обращать внимание на то, что покупают дети в интернете», — говорится в собщении.

Главной целью рекомендаций, по словам министерства, является помощь ребенку с поиском безопасных способов справляться с трудностями и выражать свои чувства, чтобы не возникало потребности в опасных покупках.

Для этого, как считают в ведомстве, нужно создать доверительную атмосферу, следить за состоянием ребенка и предложить занятия, которые помогут справиться с напряжением: арт-терапия, спорт, музыка, йога, прогулки на свежем воздухе.

«Можно настроить родительский контроль для ограничения доступа ребенка опасным товарам. Рекомендуется воспитывать у детей осознанное отношение к покупкам, разъяснять опасные моменты и развивать критическое мышление в связи с рекламными предложениями», — говорится в сообщении.