В России хотят создать аналог Starlink
Глава Минцифры поставил целью создать отечественную группировку спутников для быстрого и дешевого доступа в интернет уже к 2036 году.
В России хотят создать аналог Starlink. Об этом сообщает
По данным издания, глава Минцифры поставил целью создать отечественную группировку спутников для быстрого и дешевого доступа в интернет уже к 2036 году.
Эксперты оценивают, что на 383 спутника уйдет 445 миллиарда рублей. Количество спутников Starlink тем временем уже перевалило за семь тысяч.