В России хотят создать аналог Starlink

Глава Минцифры поставил целью создать отечественную группировку спутников для быстрого и дешевого доступа в интернет уже к 2036 году.

В России хотят создать аналог Starlink. Об этом сообщает РБК .

По данным издания, глава Минцифры поставил целью создать отечественную группировку спутников для быстрого и дешевого доступа в интернет уже к 2036 году.

Эксперты оценивают, что на 383 спутника уйдет 445 миллиарда рублей. Количество спутников Starlink тем временем уже перевалило за семь тысяч.