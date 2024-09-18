В Минпросвещения рекомендовали брать не более трех детей мигрантов в школьные классы

Причина появления такой рекомендации заключается в том, что ученики, плохо владеющие русским языком.

В Минпросвещения рекомендовали брать не более трех детей мигрантов в школьные классы. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что такой целевой ориентир прописан в методичке отечественного Минпросвещения, которую сейчас рассылают по образовательным учреждениям.

Причина появления такой рекомендации заключается в том, что ученики, плохо владеющие русским языком, значительно снижают концентрацию внимания учителей на других — русскоговорящих — детях, а те, в свою очередь, отвлекаются от учебного процесса.