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В Минпросвещения рекомендовали брать не более трех детей мигрантов в школьные классы
Причина появления такой рекомендации заключается в том, что ученики, плохо владеющие русским языком.

В Минпросвещения рекомендовали брать не более трех детей мигрантов в школьные классы. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что такой целевой ориентир прописан в методичке отечественного Минпросвещения, которую сейчас рассылают по образовательным учреждениям.

Причина появления такой рекомендации заключается в том, что ученики, плохо владеющие русским языком, значительно снижают концентрацию внимания учителей на других — русскоговорящих — детях, а те, в свою очередь, отвлекаются от учебного процесса.