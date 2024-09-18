В Милославском районе не закроют детское отделение поликлиники

Информация о возможном закрытии отделения поликлиники появилась в соцсетях. Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников заявил, что изменений в работе поликлиники не будет.

Детское отделение поликлиники в Милославском районе не закроют. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили на заседании областного правительства.

Информация о возможном закрытии отделения детской поликлиники появилась в соцсетях. Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников заявил, что в работе медучреждения изменений не будет. Губернатор региона Павел Малков отметил, что недостоверная информация о закрытии того или иного учреждения периодически появляется в информационном поле.

«Нигде мы ничего не закрывали и закрывать не планируем, только наоборот, развивать», — отметил Малков.