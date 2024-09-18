В Кадоме молодой человек снял со здания металлические двери и оконные решетки

Чтобы незаметно украсть предметы, молодой человек сделал вид, что работает по заказу владельца.

В Кадоме молодой человек снял со здания металлические двери и оконные решетки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По предварительной информации, 21-летний заметил пустое здание с железными оконными решетками, двери которого были металлическими. Эти изделия и привлекли рязанца. Он планировал реализовать их как вторчермет.

Чтобы незаметно украсть предметы, молодой человек сделал вид, что работает по заказу владельца.

Его задержали. Ранее он уже был судим за кражи.