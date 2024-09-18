В Госдуме принудительные работы хотят признать самостоятельным наказанием

В среду, 18 сентября, Госдума в первом чтении приняла законопроект о принудительный работах.

В Госдуме принудительные работы хотят признать самостоятельным наказанием. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 18 сентября, Госдума в первом чтении приняла законопроект о принудительный работах. Депутаты хотят определить принудительные работы в качестве самостоятельного вида наказания, а не как альтернативу лишению свободы. Также предусматривается назначение исправительных работ только в отношении тех осужденных, которые имеют основное место работы.

Принудительные работы хотят давать по ряду статей: за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении двух и более лиц смогут наказывать принудительными работами на срок до пяти лет.