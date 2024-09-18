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В Госдуме предложили поменять систему оповещения о чрезвычайных ситуациях
По мнению авторов инициативы, для предотвращения паники среди населения нужно больше мер.

В Госдуме предложили поменять систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила Газета.Ru.

Депутаты предлагают расширить систему информирования граждан. По мнению авторов инициативы, для предотвращения паники среди населения нужно больше мер.

«Сегодня всю информацию граждане получают через смартфоны. Поэтому нужно расширить систему оперативного информирования о ЧС, чтобы использовать смс, звонки, системные сообщения сотовых операторов, оповещения в социальных сетях», — заявил Леонид Слуцкий.