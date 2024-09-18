В Рязани на улице Чкалова легковушка сбила электросамокат

В результате происшествия 14-летняя пассажирка электросамоката получила травмы.

В Рязани на уличе Чкалова легковушка сбила электросамокат. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась во вторник, 17 сентября, вблизи дома № 13 по улице Чкалова.

По предварительной информации, 37-летняя местная жительница на «Шкоде Октавия столкнулась с электросамокатом под управлением 17-летнего подростка.

В результате происшествия 14-летняя пассажирка электросамоката получила травмы.

Проводится проверка.