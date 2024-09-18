В Рязани на улице Чкалова легковушка сбила электросамокат
В результате происшествия 14-летняя пассажирка электросамоката получила травмы.
В Рязани на уличе Чкалова легковушка сбила электросамокат. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась во вторник, 17 сентября, вблизи дома № 13 по улице Чкалова.
По предварительной информации, 37-летняя местная жительница на «Шкоде Октавия столкнулась с электросамокатом под управлением 17-летнего подростка.
В результате происшествия 14-летняя пассажирка электросамоката получила травмы.
Проводится проверка.