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Юрий Быков анонсировал выход сериала «Лихие»
Главные роли в ленте сыграли Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов и Евгений Ткачук.

Юрий Быков анонсировал выход сериала «Лихие». Об этом режиссер написал в среду, 18 сентября, на личной странице ВКонтакте.

«"Лихие» выйдут этой осенью", — говорится в посте.

Точные даты не указаны.

Действие телесериала происходит в Хабаровском крае в 1990-е годы. Бывший егерь Павел Лиховцев и его сын Евгений становятся киллерами и участниками масштабной криминальной войны. Главные роли в ленте сыграли Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов и Евгений Ткачук.