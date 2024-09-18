Рязанский спортсмен занял первое место в первенстве мира по муай-тай в Таиланде

Соревнования среди юношей и девушек от 10 до 17 лет проходят с 10 по 20 сентября. От России участвуют 111 тайбоксеров.

Рязанский спортсмен занял первое место в первенстве мира по муай-тай в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования среди юношей и девушек от 10 до 17 лет проходят с 10 по 20 сентября. От России участвуют 111 тайбоксеров.

Артем Хохлов, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер», выиграл золотую медаль. Его тренируют Максим Шальнев и Сергей Харламов.

Справка:

Муай-тай (тайский бокс) — боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран.