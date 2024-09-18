Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в среду, 18 сентября, инспекторы проведут мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с незаконными госзнаками, а также автомобилями, не зарегистрированными в установленном порядке.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.