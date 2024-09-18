Рязанку осудят за мошенничество с социальными выплатами

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.

Рязанку осудят за мошенничество с социальными выплатами. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2022 года 40-летняя обвиняемая обратилась в Управление социальной защиты с документами для получения выплаты в размере более 80 тысяч рублей. Госучреждение заключило с ней контракт на приобретение товаров первой необходимости.

Женщина получила деньги и распорядилась выплатой по своему усмотрению, не направив их по целевому назначению. Злоумышленница также предоставила поддельные товарные чеки.

Рязанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат).

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.