Рязанку осудили за нелегальную прописку мигрантов

Она фиктивно поставила на учет по месту своего жительства пятерых иностранных граждан.

Рязанку осудили за нелегальную прописку мигрантов. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с января по апрель 2024 года 58-летняя обвиняемая фиктивно поставила на учет по месту своего жительства пятерых иностранных граждан.

Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации).

Уголовное дело направили для рассмотрения мировому судье.