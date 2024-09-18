Рязанка врезалась в отбойник на трассе М-4 в Воронежской области

Отмечается, что авария случилась во вторник, 17 сентября, на 683-м километре автодороги М-4 «Дон».

Рязанка врезалась в отбойник на трассе М-4 в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Отмечается, что авария случилась во вторник, 17 сентября, на 683-м километре автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, 39-летняя жительница Рязанской области на «Тойота Королла» нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

В результате происшествия 70-летняя пассажирка получила травмы. Ее госпитализировали.

Проводится проверка.