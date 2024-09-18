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Рязанец обманул заказчиков на семь миллионов под предлогом строительства
Уголовное дело направили для рассмотрения в Рыбновский районный суд Рязани.

Рязанец обманул заказчиков на семь миллионов под предлогом строительства. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год обвиняемый под предлогом строительных и отделочных работ в помещениях разместил объявление об оказываемых им услугах на территории Рязанской и Московской областях. Отмечается, что при заключении договоров подряда мужчина требовал от заказчиков полной оплаты стоимости работ.

Большей частью средств обвиняемый распоряжался по своему усмотрению. Он не выполнял работы в полном объеме и уклонялся от общения с потерпевшими.

В результате 5 жителям причинен ущерб на сумму более семи миллионов рублей.

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30—летнего местного жителя. Он обвиняется по чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направили для рассмотрения в Рыбновский районный суд Рязани.