Рязанцы засняли едущего по дороге мужчину на электросамокате с ребенком

Инцидент произошел в среду, 18 сентября, на улице Новоселов.

Рязанцы засняли едущего по дороге мужчину на электросамокате с ребенком. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Инцидент произошел в среду, 18 сентября, на улице Новоселов.

«Горе-отец с ребенком на оживленной проезжей части. Чувство самосохранения и ответственности у „водителя“ отсутствует. Когда уже в Рязани начнут штрафовать за такое?» — написал автор.