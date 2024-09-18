Песков прокомментировал закон о возможности отправки подсудимых в зону СВО

По словам пресс-секретаря президента, очень многие нюансы в системе контрактной службы осужденных и подсудимых нуждаются в правовом оформлении.

Песков прокомментировал закон о возможности отправки подсудимых в зону СВО. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила Газета.Ru.

Представитель Кремля отметил, что очень многие нюансы в системе контрактной службы осужденных и подсудимых нуждаются в правовом оформлении. Он призвал дождаться конкретных шагов в этой области от народных избранников, которые выступили с соответствующей инициативой.

Напомним, ранее стало известно, что Госдума рассмотрит закон о возможности отправки подсудимых в зону СВО.