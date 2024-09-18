Очевидцы опровергли информацию о том, что самокатчика в центре Рязани сбили

По словам рязанцев, молодой человек преградил самокатом движение автомобилю рядом с рязанским политехом, а затем начал разговаривать с водителем.

Очевидцы опровергли информацию о том, что самокатчика в центре Рязани сбили. Информация появилась в Telegram-канале «Топор 18+ Рязань».

По словам рязанцев, молодой человек преградил самокатом движение автомобилю рядом с рязанским политехом, а затем начал разговаривать с водителем.

«Молодой человек „выносил мозг“ водителям, а затем забыл электросамокат прямо на дороге. На месте работали сотрудники ГАИ», — отметили местные жители.

Ранее появилась информация, что самокатчика сбили.