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На гастроли рязанского хора в Китае намерены потратить 8,1 миллиона рублей
Заказчик — Рязанская областная филармония.

На китайские гастроли Рязанского академического русского народного хора им. Е. Попова намерены потратить восемь миллионов 100 тысяч рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Как уточнили на сайте, деньгами оплатят услуги по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием в Пекине.

В карточке договора написали, что закупку проводили у единственного поставщика. Никаких сведений об исполнителе нет. Кроме того, нет самого договора и каких-либо других документов.

Заказчик — Рязанская областная филармония.

Фото — официальная группа хора в соцсетях.