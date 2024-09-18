Министром культуры Рязанской области назначили Елену Васильеву

Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства.

Министром культуры Рязанской области назначили Елену Васильеву. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства, пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что ранее Васильева была исполняющей обязанности министра.

По словам главы региона, за прошедшее время в культурной сфере прошло немало ярких событий, но работы в отрасли еще немало.

Елене Васильевой губернатор пожелал удачи в работе.