Мэр Виталий Артемов раскритиковал работу Дирекции благоустройства в Недостоеве

Убедился, что претензии жителей микрорайона к работе префектуры и Дирекции благоустройства города обоснованы, написал глава города.

Мэр Виталий Артемов раскритиковал работу Дирекции благоустройства в Недостоеве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«К большому сожалению убедился, что претензии жителей микрорайона к работе префектуры и Дирекции благоустройства города обоснованы. Есть вопросы по содержанию общественных территорий, окосу травы, уборке мусора. Руководителям подразделений сделано замечание. Рассчитываю, что выводы ими будут сделаны», — сказал глава города в ходе объезда Недостоево.