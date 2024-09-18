Госдума увеличит штраф за отказ водителей остановиться по требованию полиции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить до 10 тысяч рублей максимальный штраф за отказ водителя остановиться по требованию полиции.

Госдума в первом чтении приняла закон, которым предлагается увеличить до 10 тысяч рублей штраф за отказ водителя остановиться по требованию полиции. Об этом в среду, 18 сентября, сообщило ТАСС.

Проект закона внесли в Госдуму в феврале 2024 года. Так, предлагается повысить штраф за отказ водителя остновится по требованию сотрудника полиции от семи до 10 тысяч рублей. За повторное правонарушение хотят лишать прав на полгода. Отмечается, что на данный момент штраф составляет от 500 до 800 рублей.

Помимо этого, законопроект предусматривает введение в кодексе ответственности за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля. За невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства хотят назначать водителю штраф в 10 тысяч рублей, а также лишать прав на полгода. Для собственника автомобиля штраф составит 100 тысяч рублей.

Также предлагается ввести штраф в 400 тысяч рублей для собственников машин массой свыше 3,5 тонн за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, в зоне автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств.