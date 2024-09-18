Госдума поддержала законопроект о запрете ареста отцов-одиночек

Административную меру предложено не применять в случае, если возраст детей младше 14 лет.

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете административного ареста отцов-одиночек. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили РИА Новости.

Документом предлагается не подвергать административному аресту мужчин, в одиночку воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, если они являются единственными усыновителями, опекунами, попечителями ребенка или ребенка-инвалида.

В настоящее время у судов имеется право применить альтернативное наказание для беременных женщин, а также мам, имеющих детей в возрасте до 14 лет. При этом Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей.