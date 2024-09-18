Эстония организовала новую военную базу на границе с Россией

На ней сможет разместиться контингент военных до одной тысячи человек.

Эстония организовала на границе с Россией новую военную базу, где сможет разместиться контингент военных до одной тысячи человек. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на телерадиовещательную компанию ERR.

«Новая военная база из 14 строений, получившая название Reedo, теперь открылась в селе Йуба, неподалеку от города Выру», — отмечает СМИ.

По информации телеканала, на площадке планируют разместить вторую эстонскую бригаду и контингент войск из других стран НАТО. Предполагается, что она будет служить точкой сбора «для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО».

Начальник Генштаба сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус в интервью ERR заявил, что Вооруженным силам страны следует начать подготовку к потенциальному военному столкновению между НАТО и Россией. Он уточнил, что у Эстонии есть ударные средства большой дальности, что соответствует разрешению стран НАТО.