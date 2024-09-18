ЦБ впервые с конца августа поднял официальный курс евро выше 102 рублей

Последний раз официальный курс евро поднимался выше 102 рублей 29 августа.

Центральный банк России впервые с конца августа поднял официальный курс евро выше 102 рублей. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что ЦБ установил официальный курс доллара США на четверг, 19 сентября, на уровне 91,6712 руб., евро — 102,039 руб., юаня — 12,9451 руб.

На среду, 18 сентября, регулятор устанавливал следующие курсы валют: официальный курс доллара США — 91,4292 руб, евро — 101,5057 руб, юаня — 12,9226 руб. Уточняется, что доллар подорожал на 24,2 коп., евро — на 53,33 коп., а юань прибавил 2,25 коп.

По данным РБК, последний раз официальный курс евро поднимался выше 102 рублей 29 августа.