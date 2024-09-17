Жители сообщили о неработающих лифтах в рязанской больнице № 11

Из-за неработающего лифта рязанка поднималась по лестницам с ребенком на руках.

Жители сообщили о неработающих лифтах в рязанской больнице № 11. Соответствующая информация появилась во вторник, 17 сентября, в соцсетях.

«Еще бы смена лифта в 11-й больнице проходила в таком режиме, чтобы посетители и больные не ходили по лестнице на седьмой этаж два раза в день. Почему для людей дополнительный лифт не открыть?» — написала женщина.

С ней согласилась другая рязанка. Она рассказала, что из-за неработающего лифта поднималась по лестницам с ребенком на руках.

На жалобы ответил представитель рязанского минздрава. По его словам, до конца 2024 года в стационаре поменяют лифты. Отмечается, что на данный момент там работают три лифта, два из которых — новые.

«Администрация лечебного учреждения уже занимается маршрутизацией для пациентов, чтобы вы могли их найти», — заключил представитель минздрава.