Житель Шилова хранил в гараже около килограмма марихуаны

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). Шиловцу грозит до 10 лет колонии.

Житель Шилова хранил в гараже около килограмма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские провели обыск в доме 46-летнего шиловца, ранее уже судимого за наркопреступления. В его гараже оперативники обнаружили марихуану массой 937 г. Хозяин признался, что заготовил наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). Шиловцу грозит до 10 лет колонии.