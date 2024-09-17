WSJ: ВСУ потеряли за весь период СВО около 80 тысяч человек убитыми

Отмечается, что такие цифры предоставляет Украина западным странам.

ВСУ потеряли за весь период СВО около 80 тысяч человек убитыми и 400 тысяч человек ранеными. Об этом пишет «МК» со ссылкой на издание «The Wall Street Journal».

Отмечается, что такие цифры предоставляет Украина западным странам.

В статье также сообщили, что из-за масштабной мобилизации и эмиграции население бывшей советской республики снизилось с 42 миллионов до 29.