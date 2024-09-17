WP: украинские военные предрекли переворот в случае мирной сделки с Россией

Неготовность отдавать земли в обмен на мир чаще выражают солдаты Донбасса.

Украинские военные предрекли переворот в случае мирной сделки с Россией. Об этом говорится в материале The Washington Post

«Произойдет государственный переворот, потому что эту идею будут продвигать те, кто сидит в мирных городах. Никто здесь не поддержит ее — эта земля теперь полита нашей кровью», — приводит издание слова военной медсестры.

Неготовность отдавать земли в обмен на мир чаще выражают солдаты Донбасса.