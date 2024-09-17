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В США заявили, что Россия останется «угрозой» и после украинского конфликта
По словам министра Военно-воздушных сил, Штаты продолжат развивать военное сотрудничество со своими союзниками по НАТО в Европе.

В США заявили, что Россия останется «угрозой» и после украинского конфликта. Такое мнение выразил министр Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл, его слова приводит американский портал Space Force.

«Вне зависимости от того, когда и как эта война закончится, Россия, вероятно, останется острой угрозой (для США. — прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам Кендалла, Штаты продолжат развивать военное сотрудничество со своими союзниками по НАТО в Европе.