В США заявили, что Россия останется «угрозой» и после украинского конфликта

По словам министра Военно-воздушных сил, Штаты продолжат развивать военное сотрудничество со своими союзниками по НАТО в Европе.

В США заявили, что Россия останется «угрозой» и после украинского конфликта. Такое мнение выразил министр Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл, его слова приводит американский портал Space Force.

«Вне зависимости от того, когда и как эта война закончится, Россия, вероятно, останется острой угрозой (для США. — прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам Кендалла, Штаты продолжат развивать военное сотрудничество со своими союзниками по НАТО в Европе.