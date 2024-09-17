В Сасове мужчину осудили за хранение наркотиков в крупном размере

Мужчине назначили наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и возложением дополнительных обязанностей.

В Сасове мужчину осудили за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Суд установил, что сасовец, употреблял марихуану. ДЛя этого он вытащил у себя коноплю и хранил дома. Во время обыска сотрудники полиции нашли у него 6336,525 грамма готового наркотика и 2670,7 грамма конопли.

Мужчине назначили наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и возложением дополнительных обязанностей.