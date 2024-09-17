В Санкт-Петербурге блогер убил политактивиста

В Санкт-Петербурге блогер убил политактивиста. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 20-летний молодой человек расправился с 53-летним мужчиной вечером 16 сентября. По словам блогера, погибший пытался его изнасиловать.

После убийства он взял телефон своей жертвы, начал обзванивать подписчиков своего канала, чтобы рассказать им о случившимся. Молодой человек пытался узнать, как ему быть дальше, обдумывал возможный побег в другую страну.

Позже он решил сдаться полицейским и поехал в Выборг. В полиции блогеру не поверили, встретили его заявление смехом и предложили вызвать скорую. Однако позднее его задержали. В ближайшее время его должны перевезти из Выборга в Петербург.