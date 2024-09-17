В Рязанском Гидрометцентре сообщили, что сентябрь стал рекордно теплым с 1949 года

Самым жарким днем стало 1 сентября, когда в Ряжске было 29,4 градуса, а в Рязани воздух прогрелся до 29,3.

В Рязанском гидрометцентре сообщили, что сентябрь стал рекордно теплым с 1949 года. Об этом сообщает ГТРК Ока со ссылкой на специалиста Романа Степанова.

По его словам, теплая погода уже побила несколько рекордов. Самым жарким днем стало 1 сентября, когда в Ряжске было 29,4 градуса, а в Рязани воздух прогрелся до 29,3.

Побил сентябрь 2024 года и исторический максимум, который держался с 1949 года.

13 сентября в областном центре зафиксировали температуру в 27,4 градуса.