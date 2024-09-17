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В Рязанской области выросла заболеваемость ОРВИ
Количество заболевших увеличилось на 30 процентов.

За прошедшую неделю, с 9 по 15 сентября, в Рязанской области выросла заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в Рязанской области количество заболевших ОРВИ увеличилось на 30 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано чуть более пяти тысяч случаев.

Отмечается, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Охват населения области составил 8,5 процента.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцинироваться нужно до начала эпидемического подъема заболеваемости: в сентябре-октябре.

Напомним, в Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом. В Кремле прокомментировали введение масочного режима.