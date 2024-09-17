В Рязанской области при столкновении двух иномарок пострадал шестилетний ребенок
Отмечается, что авария случилась в понедельник, 16 сентября, в Новомичуринске.
В Рязанской области при столкновении двух иномарок пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась в понедельник, 16 сентября, в Новомичуринске.
По предварительной информации, 33-летний местный житель на «Киа Рио», столкнулся с «Тойота Камри».
В результате происшествия пострадала шестилетняя девочка.
Проводится проверка.