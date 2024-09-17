В Рязанской области при столкновении двух иномарок пострадал шестилетний ребенок

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 16 сентября, в Новомичуринске.

В Рязанской области при столкновении двух иномарок пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 16 сентября, в Новомичуринске.

По предварительной информации, 33-летний местный житель на «Киа Рио», столкнулся с «Тойота Камри».

В результате происшествия пострадала шестилетняя девочка.

Проводится проверка.